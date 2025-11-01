LIVE Errani Paolini-Muhammad Schuurs 6-3 2-3 WTA Finals 2025 in DIRETTA | le azzurre cedono il servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV (NON PRIMA DELLE 17.00) 30-15 Larga anche la risposta di dritto di Muhammad. 15-15 Scappa via la risposta di dritto di Schuurs. 0-15 Lunga la veronica di Errani. Al servizio Paolini. 3-2 Game MuhammadSchuurs. Prima esterna vincente della statunitenese. 40-40 Punto spettacolare con entrambe le coppie che si difendono, ma le azzurre sono più cattive e chiudono con lo smash di Errani. Deciding point. 40-30 ACE Muhammad. 30-30 Volèe di dritto vincente della neerlandese. 15-30 Non passa la risposta di rovescio della toscana. 0-30 Dritto carico e profondo di Jasmine che manda in tilt l’americana. 🔗 Leggi su Oasport.it

