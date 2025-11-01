LIVE Errani Paolini-Muhammad Schuurs 5-2 WTA Finals 2025 in DIRETTA | le azzurre rispondono per il set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV (NON PRIMA DELLE 17.00) 30-30 E’ larga la volèe di rovescio dell’americana. 30-15 Ancora un ottimo intervento a rete di Errani. 30-0 Prima Schuurs e schiaffo al volo vincente di Muhammad. 15-0 Prima vincente dell’olandese. 5-2 Game ErraniPaolini. Passante al corpo giocato da Sara, che chiede scusa all’avversaria. Dopo il cambio di campo Schuurs servirà per rimanere nel set. 40-15 CHE PUNTOOOO! Pallonetto in arretramento vincente pazzesco dell’emiliana! 30-15 Si spegne in rete la risposta di dritto di Muhammad. 15-15 E’ lungo il lob in controbalzo in avanzamento di Sara. 🔗 Leggi su Oasport.it

