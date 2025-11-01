LIVE Errani Paolini-Muhammad Schuurs 3-2 WTA Finals 2025 in DIRETTA | le azzurre cancellano 3 palle break
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV (NON PRIMA DELLE 17.00) 30-15 Si spegne in rete la risposta di dritto di Muhammad. 15-15 E’ lungo il lob in controbalzo in avanzamento di Sara. 15-0 Non passa il dritto della statunitense. Al servizio Errani. 4-2 BREAK ERRANIPAOLINI! Pessima volèe di rovescio di Muhammad. C’è il break! 30-40 Peccato. Jasmine non va in lungolinea consentendo a Schuurs di giocare una buona volèe. 15-40 Scappa via la risposta di rovescio dell’emiliana. 0-40 Tre palle break ErraniPaolini. Larga la demi-volèe di dritto di Muhammad. 0-30 Intervento a rete prezioso di Sara e lob difensivo dell’americana che termina out. 🔗 Leggi su Oasport.it
