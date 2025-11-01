CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale del Master 1000 di Parigi. Felix Auger-Aliassime e Alexander Bublik si giocano un posto in finale. I precedenti sono 3-2 a favore del canadese. Il primo risale nel lontano nel 2019 all’ATP Master 1000 di Shanghai quando un allora 19enne Auger-Aliassime si impose per 7-5 e approfittò poi del ritiro del kazako nel secondo set, il classe 2000 era comunque sopra 4-0. Da lì in poi è stato un continuo alternarsi di vittoriesconfitte per entrambi i giocatori. Fino ad arrivare all’ultimo precedente, quest’anno, a Dubai in una vera battaglia che ha visto trionfare il canadese con lo score di 7-6 6-7 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bublik-Auger-Aliassime ATP Parigi 2025 in DIRETTA: partita decisiva per Musetti