LIVE Bublik-Auger-Aliassime ATP Parigi 2025 in DIRETTA | partita decisiva per Musetti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale del Master 1000 di Parigi. Felix Auger-Aliassime e Alexander Bublik si giocano un posto in finale. I precedenti sono 3-2 a favore del canadese. Il primo risale nel lontano nel 2019 all’ATP Master 1000 di Shanghai quando un allora 19enne Auger-Aliassime si impose per 7-5 e approfittò poi del ritiro del kazako nel secondo set, il classe 2000 era comunque sopra 4-0. Da lì in poi è stato un continuo alternarsi di vittoriesconfitte per entrambi i giocatori. Fino ad arrivare all’ultimo precedente, quest’anno, a Dubai in una vera battaglia che ha visto trionfare il canadese con lo score di 7-6 6-7 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Atp Parigi, i risultati di oggi: Zverev, Auger-Aliassime e Bublik in semifinale #SkySport #SkyTennis - X Vai su X
Zverev o Medvedev e poi Bublik o Auger-Aliassime, dalle vittorie contro due di questi giocatori passeranno le chances di primato - facebook.com Vai su Facebook
Auger-Aliassime-Bublik oggi, ATP Parigi 2025: orario, tv, programma, streaming - Concludere la settimana in bellezza per consolidare la propria posizione nella corsa alla qualificazione per le ATP Finals. Riporta oasport.it
Auger-Aliassime vola in semifinale a Parigi. Musetti, Finals a rischio: e si iscrive ad Atene - ll canadese batte Vacherot e si porta a soli 90 punti dall'azzurro, costretto a giocare l'ultimo torneo. Come scrive msn.com
ATP Parigi, Auger-Aliassime sovrasta Vacherot e vola in semifinale: Finals più vicine - 2 e vola in semifinale a Parigi, avvicinandosi così alle ATP Finals di Torino ... Riporta ubitennis.com