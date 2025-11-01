LIVE Bublik-Auger-Aliassime ATP Parigi 2025 in DIRETTA | mancano pochi minuti all’inizio del match
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:26 Si vocifera di un riscaldamento assiduo da parte del kazako al servizio. Vediamo se quest’oggi farà la differenza. 14:24 Se Aliassime dovesse vincere questo match, vi ricordiamo che scavalcherebbe Musetti nella race. 14:23 Bublik non ha mai raggiunto prima d’ora la finale in un 1000. In caso di vittoria sarebbe la prima volta. 14:20 Nel frattempo ci stiamo domandando tutti se Lorenzo Musetti sarà incollato alla televisione per vedere questa partita. 14:18 Ci siamo quasi! Mancano pochi minuti all’inizio della prima semifinale del Master 1000 di Parigi tra Felix Auger-Aliassime ed Alexander Bublik. 🔗 Leggi su Oasport.it
Buongiorno a tutti amici di OA Sport!
Auger-Aliassime-Bublik oggi, ATP Parigi 2025: orario, tv, programma, streaming - Concludere la settimana in bellezza per consolidare la propria posizione nella corsa alla qualificazione per le ATP Finals. Lo riporta oasport.it
Felix Auger Aliassime crede nella qualificazione alle Finals: "Un passo in avanti" - Felix Auger Aliassime ha lanciato ufficialmente il guanto di sfida a Lorenzo Musetti su chi dovrà occupare l'ottavo e ultimo posto utile per le Atp Finals di Torino. Scrive tennisworlditalia.com