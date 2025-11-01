LIVE Bublik-Auger-Aliassime 6-7 4-6 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | game set and match per il canadese Musetti scavalcato nella race
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:23 Aliassime aspetta in finale Sinner o Zverev. Che giocheranno non prima delle 17. Concludiamo la DIRETTA LIVE testuale e salutiamo i lettori di OA Sport. Continuate a seguirci per gustarvi tutto lo sport di oggi! 16:21 All’85% i punti vinti con la prima per il numero 10 del mondo. A conferma della solidità al servizio. 68% per Bublik. 16:20 31 vincenti per Aliassime che conferma la sua forza soprattutto con il diritto. 15 per Bublik. 16:19 12 ace per il numero 10 del mondo. 5 per il kazako. 16:18 Con questa vittoria il canadese sorpassa Musetti nella race. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Atp Metz - Draw: Auger-Aliassime e Bublik per le Finals. Tre italiani al via. Sorteggiato il tabellone principale: presenti Cobolli, Berrettini e Sonego. Medvedev wild card ma darà forfait? tennisworlditalia.com/tennis/news/Ta… #Tabelloni #auger-aliassime #Dani - X Vai su X
Zverev o Medvedev e poi Bublik o Auger-Aliassime, dalle vittorie contro due di questi giocatori passeranno le chances di primato - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Bublik-Auger-Aliassime ATP Parigi 2025 in DIRETTA: partita decisiva per Musetti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Come scrive oasport.it
Auger-Aliassime-Bublik oggi, ATP Parigi 2025: orario, tv, programma, streaming - Concludere la settimana in bellezza per consolidare la propria posizione nella corsa alla qualificazione per le ATP Finals. Scrive oasport.it
Felix Auger Aliassime crede nella qualificazione alle Finals: "Un passo in avanti" - Felix Auger Aliassime ha lanciato ufficialmente il guanto di sfida a Lorenzo Musetti su chi dovrà occupare l'ottavo e ultimo posto utile per le Atp Finals di Torino. Scrive tennisworlditalia.com