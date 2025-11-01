LIVE Bublik-Auger-Aliassime 6-7 4-4 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | il canadese recupera ancora una volta il break nel secondo set

Oasport.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Doppio fallo del numero 16 del mondo. Due palle break. 15-30 Servizio vincente interno per il kazako. 0-30 Bel diritto lungolinea vincente del canadese. 0-15 In rete il diritto incrociato di Bublik. 4-4 Diritto vincente incrociato giocato a mezz’aria di Aliassime. 40-15 In rete il back di rovescio del numero 10 del mondo. 40-0 Largo il tentativo di passante del kazako con il rovescio lungolinea. 30-0 Ace interno per Aliassime. 15-0 Lungo il rovescio lungolinea di Bublik. 4-3 Recupera il break il canadese. Bublik manda la palla corta con il rovescio lungolinea in rete. 🔗 Leggi su Oasport.it

