LIVE Bublik-Auger-Aliassime 6-7 4-2 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | il kazako è sopra di un break nel secondo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Seconda interna vincente per Bublik. 0-15 Rovescio incrociato in rete per il kazako. 4-2 Altro servizio vincente esterno per Aliassime. 40-15 Servizio vincente esterno per il canadese. 30-15 Altro diritto vincente incrociato per il numero 10 del mondo. 15-15 Diritto vincente incrociato per Aliassime. 0-15 Rovescio corto lungolinea di Bublik. Il canadese ci arriva male e manda la palla in rete. 4-1 In rete la risposta con il diritto di Aliassime. 40-15 Diritto incrociato vincente per il kazako. 30-15 Risposta vincente con il diritto lungolinea per il numero 10 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Atp Metz - Draw: Auger-Aliassime e Bublik per le Finals. Tre italiani al via. Sorteggiato il tabellone principale: presenti Cobolli, Berrettini e Sonego. Medvedev wild card ma darà forfait? tennisworlditalia.com/tennis/news/Ta… #Tabelloni #auger-aliassime #Dani - X Vai su X
Zverev o Medvedev e poi Bublik o Auger-Aliassime, dalle vittorie contro due di questi giocatori passeranno le chances di primato - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Bublik-Auger-Aliassime ATP Parigi 2025 in DIRETTA: partita decisiva per Musetti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Lo riporta oasport.it
Auger-Aliassime-Bublik oggi, ATP Parigi 2025: orario, tv, programma, streaming - Concludere la settimana in bellezza per consolidare la propria posizione nella corsa alla qualificazione per le ATP Finals. Si legge su oasport.it
ATP Parigi, Auger-Aliassime sovrasta Vacherot e vola in semifinale: Finals più vicine - 2 e vola in semifinale a Parigi, avvicinandosi così alle ATP Finals di Torino ... ubitennis.com scrive