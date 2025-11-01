LIVE Bublik-Auger-Aliassime 6-7 3-1 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | il kazako è sopra di un break nel secondo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio vincente esterno per Bublik. 15-0 Errore con il rovescio incrociato per Aliassime. 3-1 Break per il numero 16 del mondo con il diritto lungolinea vincente. 30-40 Grave volée sbagliata con il diritto da Aliassime. Aveva tutto il campo libero e la manda larga. Palla break. 30-30 Largo il rovescio incrociato del kazako. 15-30 Vincente di diritto incrociato per il canadese. 0-30 Brutto rovescio lungolinea in rete di Aliassime. 0-15 Largo il rovescio incrociato del numero 10 del mondo deviato dal nastro. Il canadese lamenta le schegge della racchetta rotta del numero 16 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it
