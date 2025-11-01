LIVE Bublik-Auger-Aliassime 6-7 2-1 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | contro break del canadese nel secondo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Contro break del canadese. In rete il diritto incrociato del kazako che rompe la racchetta e si prende il warning. 30-40 Palla corta prevedibile di Bublik, il canadese chiude poi con il rovescio lungolinea. Palla break. 30-30 Largo il passante con il rovescio incrociato di Aliassime. 15-30 Diritto in risposta incrociato in rete per il numero 10 del mondo. 0-30 Bel diritto vincente incrociato di Aliassime. 0-15 Lungo il diritto incrociato del numero 16 del mondo. 2-0 Bublik chiude il game e fa il break con lo smash. 0-40 Errore anche con il diritto lungolinea per il numero 10 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it
