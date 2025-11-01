CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Serve bene questo game Bublik. Altro servizio vincente interno. 40-15 Pallonetto vincente per il numero 16 del mondo. 30-15 Altro servizio vincente interno per il kazako. 15-15 Seconda vincente interna per Bublik. 0-15 Larga la palla corta incrociata con il rovescio del kazako. Sta per iniziare il secondo set con il numero 16 del mondo al servizio. Il canadese nel frattempo si era preso il toilet-break. 7-6 e primo set per Aliassime. In rete il diritto di Bublik. Il kazako si lamenta poi con il suo angolo. 6-3 Volée vincente incrociata con il diritto per il canadese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bublik-Auger-Aliassime, 6-7 1-0, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: primo game del secondo set in battuta al kazako