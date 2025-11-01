LIVE Bublik-Auger-Aliassime 5-6 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | è battaglia fra i due Si procede senza break

Oasport.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 In rete il diritto lungolinea di Bublik. 40-30 Il canadese gioca una bella demi-volée incrociata. Il kazako però ci arriva e fa il punto con il diritto incrociato. 40-15 Servizio vincente interno per Aliassime. 30-15 Chiude il punto con la volèe incrociata di diritto il numero 10 del mondo. 15-15 Bella risposta incrociata con il rovescio di Bublik. Il canadese manda poi largo il diritto in spostamento. 15-0 Ace esterno per Aliassime. 5-5 Palla corta del numero 16 del mondo. Il canadese ci arriva ma manda il diritto in corridoio. A-40 Bel diritto vincente lungolinea del kazako. 🔗 Leggi su Oasport.it

live bublik auger aliassime 5 6 atp parigi 2025 in diretta 232 battaglia fra i due si procede senza break

© Oasport.it - LIVE Bublik-Auger-Aliassime, 5-6, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: è battaglia fra i due. Si procede senza break

Altre letture consigliate

LIVE Bublik-Auger-Aliassime ATP Parigi 2025 in DIRETTA: partita decisiva per Musetti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Scrive oasport.it

Auger-Aliassime-Bublik oggi, ATP Parigi 2025: orario, tv, programma, streaming - Concludere la settimana in bellezza per consolidare la propria posizione nella corsa alla qualificazione per le ATP Finals. Segnala oasport.it

live bublik auger aliassimeFelix Auger Aliassime crede nella qualificazione alle Finals: "Un passo in avanti" - Felix Auger Aliassime ha lanciato ufficialmente il guanto di sfida a Lorenzo Musetti su chi dovrà occupare l'ottavo e ultimo posto utile per le Atp Finals di Torino. Segnala tennisworlditalia.com

Cerca Video su questo argomento: Live Bublik Auger Aliassime