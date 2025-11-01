LIVE Bublik-Auger-Aliassime 5-6 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | è battaglia fra i due Si procede senza break
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 In rete il diritto lungolinea di Bublik. 40-30 Il canadese gioca una bella demi-volée incrociata. Il kazako però ci arriva e fa il punto con il diritto incrociato. 40-15 Servizio vincente interno per Aliassime. 30-15 Chiude il punto con la volèe incrociata di diritto il numero 10 del mondo. 15-15 Bella risposta incrociata con il rovescio di Bublik. Il canadese manda poi largo il diritto in spostamento. 15-0 Ace esterno per Aliassime. 5-5 Palla corta del numero 16 del mondo. Il canadese ci arriva ma manda il diritto in corridoio. A-40 Bel diritto vincente lungolinea del kazako. 🔗 Leggi su Oasport.it
