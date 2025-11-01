LIVE Bublik-Auger-Aliassime 1-2 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | al momento si prosegue senza break
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Aliassime che chiude il game con un ace. 40-30 Doppio fallo per il numero 10 del mondo. 40-15 Servizio vincente esterno per il canadese. 30-15 Il canadese va sotto rete e Bublik manda il passante con il diritto in rete. 15-15 Ace di Aliassime. 0-15 Lungo il diritto incrociato del canadese. 1-1 Fuori misura con il diritto incrociato Aliassime. Lo manda in corridoio. 40-15 Palla corta fallita in rete dal numero 10 del mondo. 30-15 Errore del kazako con il diritto. Lo manda in corridoio. 30-0 Non passa la difesa di Aliassime sul diritto aggressivo incrociato di Bublik. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Atp Parigi, i risultati di oggi: Zverev, Auger-Aliassime e Bublik in semifinale #SkySport #SkyTennis - X Vai su X
Zverev o Medvedev e poi Bublik o Auger-Aliassime, dalle vittorie contro due di questi giocatori passeranno le chances di primato - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Bublik-Auger-Aliassime ATP Parigi 2025 in DIRETTA: partita decisiva per Musetti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Come scrive oasport.it
Auger-Aliassime-Bublik oggi, ATP Parigi 2025: orario, tv, programma, streaming - Concludere la settimana in bellezza per consolidare la propria posizione nella corsa alla qualificazione per le ATP Finals. Si legge su oasport.it
ATP Parigi, Auger-Aliassime sovrasta Vacherot e vola in semifinale: Finals più vicine - 2 e vola in semifinale a Parigi, avvicinandosi così alle ATP Finals di Torino ... Come scrive ubitennis.com