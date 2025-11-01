LIVE Bublik-Auger-Aliassime 1-2 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | al momento si prosegue senza break

Oasport.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Aliassime che chiude il game con un ace. 40-30 Doppio fallo per il numero 10 del mondo. 40-15 Servizio vincente esterno per il canadese. 30-15 Il canadese va sotto rete e Bublik manda il passante con il diritto in rete. 15-15 Ace di Aliassime. 0-15 Lungo il diritto incrociato del canadese. 1-1 Fuori misura con il diritto incrociato Aliassime. Lo manda in corridoio. 40-15 Palla corta fallita in rete dal numero 10 del mondo. 30-15 Errore del kazako con il diritto. Lo manda in corridoio. 30-0 Non passa la difesa di Aliassime sul diritto aggressivo incrociato di Bublik. 🔗 Leggi su Oasport.it

live bublik auger aliassime 1 2 atp parigi 2025 in diretta al momento si prosegue senza break

© Oasport.it - LIVE Bublik-Auger-Aliassime, 1-2, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: al momento si prosegue senza break

Altri contenuti sullo stesso argomento

LIVE Bublik-Auger-Aliassime ATP Parigi 2025 in DIRETTA: partita decisiva per Musetti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Come scrive oasport.it

Auger-Aliassime-Bublik oggi, ATP Parigi 2025: orario, tv, programma, streaming - Concludere la settimana in bellezza per consolidare la propria posizione nella corsa alla qualificazione per le ATP Finals. Si legge su oasport.it

live bublik auger aliassimeATP Parigi, Auger-Aliassime sovrasta Vacherot e vola in semifinale: Finals più vicine - 2 e vola in semifinale a Parigi, avvicinandosi così alle ATP Finals di Torino ... Come scrive ubitennis.com

Cerca Video su questo argomento: Live Bublik Auger Aliassime