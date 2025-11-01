LIVE Bergamo-Conegliano A1 volley femminile 2025 in DIRETTA | le padrone di casa cercano la scossa contro la capolista

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’anticipo della settima giornata del campionato di serie A1 femminile di volley tra Bergamo e Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Trasferta non semplice pe4r la squadra di Santarelli che arriva dalla sofferta vittoria casalinga contro Chieri che le ha permesso di mantenere la vetta della classifica in coabitazione con Scandicci e oggi se la vedrà contro Bergamo che ocvcupa a sorpresa la penultima posizione della graduatoria, dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Una sfida che, almeno sulla carta, mette di fronte due mondi opposti: da un lato una Bergamo in cerca di riscatto dopo un avvio complicato, dall’altro una Conegliano che continua a macinare vittorie e record con la consueta autorità. 🔗 Leggi su Oasport.it

