LIVE Bergamo-Conegliano 1-3 A1 volley femminile 2025 in DIRETTA | le venete soffrono un set poi dilagano

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.28: La nostra diretta si chiude qui, grazie per averci seguito e buona serata! 22.25: In casa Bergamo 20 punti di Kipp, 13 di Montalvo e 9 per un’ottima Manfredini. Per Conegliano Adigwe ha messo a segno 21 punti, Gabi, MVP, 14, 11 per Sillah e 8 per Chirichella. Conegliano è sola per una notte in testa alla classifica, in attesa di Scandicci, Bergamo resta penultima a quota 3 punti. 22.23: Come è già accaduto quest’anno, Conegliano ha sofferto nel primo set, poi ha dilagato dal finale del secondo set in avanti. Kipp e Montalvo che avevano sorretto le lombarde nel primo parziale sono calate, Eze ha faticato anche a causa di una ricezione taballante e Conegliano ha preso il largo tenendo sempre un vantaggio considerevole nel terzo e nel quarto set, con Gabi e Adigwe in crescendo 18-25 Out Bolzonetti da zona 4 e Conegliano conquista la sua settima vittoria consecutiva in campionato! 3-1 per le venete sul campo di Bergamo 18-24 Errore al servizio Conegliano 17-24 Mano out Sillah da zona 4 17-23 Diagonale di Sillah da zona 4 17-22 Diagonale di Kipp da zona 2 16-22 In rete l’attacco di Sillah da zona 4 15-22 Mano out Adigwe da zona 2 dopo una lunga azione spettacolare 15-21 Diagonale di Adigwe da zona 2 15-20 Diagonale di Montalvo da zona 4 14-20 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Gabiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 14-19 Diagonale strettissima di Gabi da zona 4 14-18 Mano out in fast Strubbe 13-18 Muroooooooooooooooooo Adigweeeeeeeeeeeeeeeeee 13-17 Fallo di trattenuta a Montalvo 13-16 Murooooooooooooooooo Faaaaaaaaaaaaaaaaaahr 13-15 Errore al servizio Bergamo 13-14 Errore al servizio Conegliano 12-14 Parallela di Gabi da zona 4 12-13 Mano out Bolzonetti da zona 4 11-13 Mano out Gabi da zona 4 11-12 Vincente Adigwe dalla seconda linea 11-11 Errore al servizio Bergamo 11-10 Aceeeeeeeeeeeeeee Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiipp 10-10 Errore al servizio Conegliano 9-10 Sillah sulle mani del muro da zona 4 9-9 Mano out Bolzonetti da zona 4 8-9 Errore al servizio Bergamo 8-8 Mano out di Montalvo in pipe ma Conegliano difende tantissimo! Bergamo comunque riesce a pareggiare 7-8 Out l’attacco di Adigwe da zona 2 6-8 Pallonetto di Kipp da zona 2 5-8 Vincente Adigwe da zona 2 al secondo tentativo 5-7 Parallela di Kipp da seconda linea 4-7 Diagonale stretta di Adigwe da zona 2 4-6 Vincente Gabi da zona 4 4-5 Vincente Montalvo da zona 4 3-5 Errore al servizio Bergamo 3-4 Errore al servizio Conegliano 2-4 Errore al servizio Bergamo 2-3 Errore al servizio Conegliano 1-3 Mano out Sillah da zona 4 1-2 Vincente Sillah da zona 4 12-25 Lo chiude Haak, appena entrata con un attacco da zona 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

