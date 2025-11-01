LIVE Bergamo-Conegliano 1-2 A1 volley femminile 2025 in DIRETTA | grande equilibrio nel quarto set 11-11
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-15 Errore al servizio Bergamo 13-14 Errore al servizio Conegliano 12-14 Parallela di Gabi da zona 4 12-13 Mano out Bolzonetti da zona 4 11-13 Mano out Gabi da zona 4 11-12 Vincente Adigwe dalla seconda linea 11-11 Errore al servizio Bergamo 11-10 Aceeeeeeeeeeeeeee Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiipp 10-10 Errore al servizio Conegliano 9-10 Sillah sulle mani del muro da zona 4 9-9 Mano out Bolzonetti da zona 4 8-9 Errore al servizio Bergamo 8-8 Mano out di Montalvo in pipe ma Conegliano difende tantissimo! Bergamo comunque riesce a pareggiare 7-8 Out l’attacco di Adigwe da zona 2 6-8 Pallonetto di Kipp da zona 2 5-8 Vincente Adigwe da zona 2 al secondo tentativo 5-7 Parallela di Kipp da seconda linea 4-7 Diagonale stretta di Adigwe da zona 2 4-6 Vincente Gabi da zona 4 4-5 Vincente Montalvo da zona 4 3-5 Errore al servizio Bergamo 3-4 Errore al servizio Conegliano 2-4 Errore al servizio Bergamo 2-3 Errore al servizio Conegliano 1-3 Mano out Sillah da zona 4 1-2 Vincente Sillah da zona 4 12-25 Lo chiude Haak, appena entrata con un attacco da zona 2. 🔗 Leggi su Oasport.it
