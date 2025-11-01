LIVE Bergamo-Conegliano 1-1 A1 volley femminile 2025 in DIRETTA | le venete cambiano marcia e pareggiano 25-21

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Mano out Sillah da zona 4 2-2 Muroooooooooooo Montalvoooooooooooooooooo 1-2 Mano out Manfredini in fast 0-2 Mano out Sillah da zona 4 0-1 La slash di Fahr 21-25 Il muiro di Fahr chiude il secondo set! Conegliano ha alzato il ritmo mettendo a più riprese in difficoltà la squadra di casa ma le venete non stanno esprimendo un gioco particolarmente efficace. Centrali un po’ in difficoltà, Sillah incide poco. Cresciute Adigwe e Gabi 21-24 Invasione Conegliano a chiudere una lunga azione 20-24 Pallonetto di Weske da zona 2 19-24 Errore al servizio Bergamo 19-23 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Manfrediniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 18-23 Vincente Montalvo da zona 4 sulle mani del muro 17-23 Primo tempo Fahr 17-22 Mano out Weske da zona 2 16-22 Parallela di Haak da zona 2 16-21 Errore di Kipp da zona 2 16-20 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Chirichellaaaaaaaaaaaaaaaaaa 16-19 Vincente Gabi da zona 4 16-18 Primo tempo Manfredini 15-18 Primo tempo Chirichella 15-17 Mano out Kipp da zona 2 14-17 Mano out Kipp da zona 2 13-17 Vincente il diagonale di Kipp da zona 2 12-17 Vincente Sillah da zona 4 sulle mani del muro 12-16 Primo tempo dietro di Chirichella 12-15 il pallonetto di Kipp da zona 2 11-15 Miracolo di Wolosz che rischia l’invasione a attacco vincente di Adigwe da zona 2 11-14 Diagonale di Adigwe da zona 2 10-13 Muroooooooooooooo Faaaaaaaaaaaaahr 10-12 Out la diagonale di Kipp in pipe 10-11 Diagonale di Adigwe da zona 2 10-9 Fast di Manfredini 9-9 De Gennaro difende tutto e basta un palleggio di Gabi a conquistare il punto per Conegliano 9-8 Vincente Mlejnkova da zona 4 senza rincorsa 8-8 Parallela di Gabi da zona 4 8-7 Muroooooooooooooooooooooo Manfrediniiiiiiiiiiiiiiiiiiii 7-7 Murooooooooooooooooo Manfrediniiiiiiiiiiiiiiiiii su Gabi 6-7 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Kiiiiiiiiiiiiiiipp 5-7 Primo tempo Manfredini 4-7 Muroooooooooooooooo Coneglianoooooooooooooooo 4-6 Mano out Kipp da zona 2 3-6 Errore al servizio Bergamo 3-5 Muroooooooooooo Montalvooooooooooooooo 2-5 Mano out Adigwe da zona 2 2-4 Diagonale di Silla h da zona 4 25-20 Invasione di Haak e Bergamo, a sorpresa, si aggiudica il primo set! 24-20 Mano out Kipp da zona 2 23-20 Errore al servizio Bergamo 23-19 Errore al servizio Conegliano 22-19 Haak appena entrata vincente da zona 2 22-18 Diagonale di Montalvo da zona 4 21-18 Fallo di seconda linea Kipp 21-17 Diagonale di Sillah da zona 4 21-16 Parallela di Montalvo da zona 4 20-16 Errore al servizio Bergamo 19-16 Primo tempo Fahr 19-15 La pipe di Kipp 18-15 La parallela di Adigwe da zona 2 18-14 Errore di Bergamo 18-13 Vincente la diagonale di Kipp da zona 2 17-13 Il pallonetto di Gabi da zona 4 17-12 Aceeeeeeeeeeeeeee Strubbeeeeeeeeeeeee 16-12 Vincente il pallonetto di Mlejnkova da zona 4 15-12 Primo tempo Strubbe 14-12 Out la pipe di Montalvo 14-11 Mano out Kipp da zona 2 13-11 La slash di Chirichella 13-10 In rete la pipe di Gabi 12-10 Errore al servizio Bergamo 12-9 Diagonale stretta di Montalvo da zona 4 11-9 Primo tempo Fahr 11-8 Muroooooooooooooo Manfrediniiiiiiiiiiiiii 10-8 Mano out Mlejnkova da zona 4 9-7 Muroooooooooooooooo Kiiiiiiiiiiiiiiipp 8-7 Errore al servizio Bergamo 8-6 Errore al servizio Conegliano 7-6 Parallela di Adigwe da seconda linea 7-5 Errore al servizio Bergamo 7-4 Mano out Montalvo in pipe 6-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Montalvoooooooooooooooooo 5-4 Parallela di Kipp da zona 2 4-4 Primo tempo Strubbe 3-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Sillaaaaaaaaaaah 3-3 La fast di Chrichella 3-2 Mano out Kipp da zona 2 1-1 Mano out Montalvo da zona 4 0-1 Errore al servizio Bergamo 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

