LIVE Avellino-Reggiana le formazioni ufficiali
Tempo di lettura: < 1 minuto C’è un filo sottile che unisce la rabbia e la speranza. È quello che l’Avellino porta con sé da settimane, da quando la vittoria al Partenio-Lombardi manca e i rimpianti si sono trasformati in voglia di rivalsa. L’ultima gioia casalinga risale al 27 settembre, quel 2-0 contro la Virtus Entella che sembrava l’inizio di una rincorsa. Poi, il buio: due sconfitte pesanti e un pareggio a Pescara che ha restituito almeno un briciolo di fiducia. Le formazioni ufficiali di Avellino-Reggiana: Avellino (4-3-1-2): Daffara; Missori, Simic, Enrici, Milani; Palumbo, Palmiero, Besaggio; Insigne; Biasci, Crespi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
