Una situazione di degrado e insicurezza che andava avanti da tempo. Così il questore Claudio Mastromattei ha disposto la chiusura per dieci giorni per motivi di ordine e sicurezza pubblica di un minimarket nella zona della Barriera. Il locale, gestito da cittadini stranieri, era sotto controllo da tempo nell’ambito dei servizi straordinari per il contrasto al degrado e all’attività di spaccio disposti in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza. A seguito di numerose segnalazioni si era consolidata una situazione di degrado e di bivacco ad opera di clienti abituali del minimarket, che stazionavano nella zona antistante il locale dove consumavano le bevande alcoliche acquistate nel market, creando disturbo in tutto il quartiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Liti violente e ubriachi. Minimarket chiuso per ordine del questore