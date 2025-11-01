Litfiba la reunion al NoSound Fest

Servigliano (Fermo), 1 novembre 2025 – Il ‘Parco della Pace’ di Servigliano ospiterà il concerto per il ritorno dei ‘Litfiba’, nella formazione originale, un evento attesissimo dagli appassionati. Il fatto che il ‘Parco della Pace’ sia ormai un appuntamento estivo consolidato per i concerti era risaputo, ma questo 2026 propone già in cartellone due eventi che sicuramente richiameranno l’attenzione anche di più grandi, parliamo di Caparezza che si esibirà il 17 luglio e soprattutto dei ‘Litfiba’ il 18 luglio. La notizia è stata ufficializzata giovedì e in poco tempo ha subito scaldato gli animi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Litfiba, la reunion al NoSound Fest

Argomenti simili trattati di recente

I Litfiba tornano nel 2026: reunion per i 40 anni di “17 Re” - facebook.com Vai su Facebook

Ufficiale la reunion dei #Litfiba: la band di Piero Pelù e Ghigo ha annunciato un tour per il 2026 con 20 tappe in tutta Italia. Biglietti in prevendita a partire da oggi 30 ottobre - X Vai su X

Litfiba, la reunion al NoSound Fest - La prevendita dei biglietti per il concerto dei ‘Litfiba’ del 18 luglio al Parco della Pace’ di Servigliano all’interno del ‘NoSound Fest’ è già iniziata sulle piattaforme: Vivaticket, TicketOne e ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Litfiba, è reunion (con Aiazzi e Maroccolo): in tour nel 2026 - Dopo il sibillino post con il quale ieri la band toscana ha scongelato i suoi canali social ufficiali dopo tre anni di silenzio, tanti quanti ne sono passati dalla con ... Scrive rockol.it

Litfiba, annunciata la reunion. Le date del tour - Il gruppo, nella sua formazione originale composta da Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, si ritroverà sui palchi di numerose città italiane per celebrare il quarantesimo ... Da tg24.sky.it