Lite si trasforma in aggressione per rubare soldi e oggetti personali

Casertanews.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina (1 novembre) a Casagiove la polizia municipale, in collaborazione con una pattuglia della polizia di Stato, ha arrestato due persone per furto con aggressione ai danni di due connazionali marocchini.L’episodio si è verificato nel rione Santa Caterina, a ridosso dell’Appia, intorno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

