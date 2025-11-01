Lite si trasforma in aggressione per rubare soldi e oggetti personali
Questa mattina (1 novembre) a Casagiove la polizia municipale, in collaborazione con una pattuglia della polizia di Stato, ha arrestato due persone per furto con aggressione ai danni di due connazionali marocchini.L’episodio si è verificato nel rione Santa Caterina, a ridosso dell’Appia, intorno. 🔗 Leggi su Casertanews.it
