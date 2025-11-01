Dal prossimo anno scolastico partiranno due importanti novità per l’Istituto "Luca Signorelli" di Cortona: il Liceo Classico Internazionale-Digitale e il corso quadriennale tecnico-economico "Laparelli". L’istituto cortonese amplia così la propria offerta formativa, aggiornando la proposta educativa della Valdichiana e rispondendo alle nuove esigenze di studenti e famiglie. Il nuovo Liceo Classico Internazionale-Digitale nasce per rinnovare l’impianto del classico, integrando alle discipline tradizionali — latino e greco — insegnamenti legati al mondo contemporaneo: informatica, analisi dei dati, intelligenza artificiale e una seconda lingua straniera, lo spagnolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’istituto Signorelli amplia l’offerta. Una formazione più internazionale