L’istituto Signorelli amplia l’offerta Una formazione più internazionale
Dal prossimo anno scolastico partiranno due importanti novità per l’Istituto "Luca Signorelli" di Cortona: il Liceo Classico Internazionale-Digitale e il corso quadriennale tecnico-economico "Laparelli". L’istituto cortonese amplia così la propria offerta formativa, aggiornando la proposta educativa della Valdichiana e rispondendo alle nuove esigenze di studenti e famiglie. Il nuovo Liceo Classico Internazionale-Digitale nasce per rinnovare l’impianto del classico, integrando alle discipline tradizionali — latino e greco — insegnamenti legati al mondo contemporaneo: informatica, analisi dei dati, intelligenza artificiale e una seconda lingua straniera, lo spagnolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
