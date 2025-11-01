Liste d’attesa pioggia di ricorsi | Troppe crepe nel sistema sanitario

Cinquecento ricorsi contro le liste d’attesa dell’Asst, "il 90% andati a buon fine", ieri la manifestazione del Coordinamento per il diritto alla Salute Melegnano-Martesana, a Cernusco, insieme agli Sportelli Salute del Naviglio, di Locate, San Giuliano e Inzago tutti "contro la privatizzazione ". Nel mirino, "le crepe del sistema sanitario lombardo, che ha ha conseguenze dirette sulla vita di tutti". Tanti gli interventi che hanno evidenziato le difficoltà, fra le quali quelle dei volontari che ogni giorno assistono i pazienti alle prese "con liste d’attesa lunghissime per visite ed esami, cronici non presi in carico e agende bloccate". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

