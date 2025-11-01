L’inverno di Scandicci | fra teatro musica e danza Oltre settanta eventi da stasera a Capodanno

Open City winter, ecco gli eventi culturali per l’inverno in città. Teatro, musica, danza, cinema, poesia e arti visive, saranno più di 70 gli eventi che animeranno Scandicci da stasera al 21 dicembre, aspettando poi la grande festa di capodanno. Due mesi di eventi, un programma denso e variegato, pensato per coinvolgere pubblici diversi e valorizzare i tanti luoghi della cultura di Scandicci: dalla Biblioteca alla Multisala Cabiria, dal Castello dell’Acciaiolo ai circoli, fino alle piazze e agli spazi urbani della città. "Abbiamo potenziato la programmazione - ha detto la sindaca, Claudia Sereni - portando un contributo concreto alle tante associazioni che da anni animano il territorio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

