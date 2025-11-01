Orbán, Macron, Meloni. Sánchez, Merz, Fico. Von der Leyen. Oggi questi leader, domani vedremo. Però, indipendentemente dai nomi, una domanda rimane: cosa è l’Europa in questa fase storica? C’è qualcuno che potrebbe dire di saper rispondere con sicurezza? Ci sono due persone che darebbero la stessa risposta? Un’entità economica? Sicuramente. Una struttura burocratica? Non vi sono dubbi. Un’entità politica? E qui nasce un problema. Cosa rappresenta? Chi rappresenta? Quanto è davvero rappresentativa? Questi sono tutt’altro che interrogativi oziosi nell’epoca dei grandi rivolgimenti mondiali. Che tipo di ruolo politico può giocare l’Europa? Per essere un’entità politica bisogna avere diversi requisiti: istituzionali, economici, di rappresentanza, di sicurezza, etc. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

L'intevitabile riarmo identitario e spirituale che serve oggi all'Europa