L’intesa fra Trump e Xi fa sorridere anche l’Europa | sospese le restrizioni sull’export di terre rare apertrure anche sui chip Nexperia

Sorride anche l’ Europa dopo il faccia a faccia tra Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud. A seguito dell’incontro tra i due leader, Cina e Stati Uniti hanno comunicato di aver raggiunto un’intesa di massima per smorzare le tensioni commerciali. E a guadagnarci, più o meno indirettamente, saranno anche i Paesi europei. «La Cina ha confermato che la sospensione dei controlli sulle esportazioni di ottobre si applica all’Ue. Entrambe le parti hanno ribadito l’impegno a proseguire il dialogo per migliorare l’attuazione delle politiche di controllo delle esportazioni», annuncia su X il commissario Ue al Commercio, Maroš Šef?ovi?, al termine di una serie di colloqui con alti funzionari del ministero del Commercio di Pechino. 🔗 Leggi su Open.online

