L’intesa fra Trump e Xi fa sorridere anche l’Europa | sospese le restrizioni sull’export di terre rare apertrure anche sui chip Nexperia

Open.online | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sorride anche l’ Europa dopo il faccia a faccia tra Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud. A seguito dell’incontro tra i due leader, Cina e Stati Uniti hanno comunicato di aver raggiunto un’intesa di massima per smorzare le tensioni commerciali. E a guadagnarci, più o meno indirettamente, saranno anche i Paesi europei. «La Cina ha confermato che la sospensione dei controlli sulle esportazioni di ottobre si applica all’Ue. Entrambe le parti hanno ribadito l’impegno a proseguire il dialogo per migliorare l’attuazione delle politiche di controllo delle esportazioni», annuncia su X il commissario Ue al Commercio, Maroš Šef?ovi?, al termine di una serie di colloqui con alti funzionari del ministero del Commercio di Pechino. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altre letture consigliate

l8217intesa trump xi faTrump e Xi Jinping due ore faccia a faccia. Commercio, nucleare, terre rare: cosa hanno deciso - È durato un paio d’ore l’incontro fra il presidente USA Donald Trump e quello cinese Xi Jinping in Corea del Sud. Lo riporta msn.com

l8217intesa trump xi faLa tregua necessaria. Trump e Xi cercano un punto d’incontro: gli affari - Alla fine, dopo mesi di guerra commerciale, i due presidenti hanno raggiunto una tregua economica. Come scrive huffingtonpost.it

l8217intesa trump xi faChi ha «vinto» fra Trump e Xi - La geopolitica non è una partita di calcio, però chiunque se ne interessi - Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: L8217intesa Trump Xi Fa