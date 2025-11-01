L' intervento della polizia sull' autobus della linea Monza-Muggiò
Quattro aggressioni in dieci giorni sulle linee urbane ed extraurbane di Monza e Brianza: nel mirino autisti e controllori delle aziende di trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
