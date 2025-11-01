L’Inter da un fondo all’altro | non è più di Oaktree ma del fondo canadese Brookfield

L’Inter ha attraversato una fase di profondo cambiamento nel proprio assetto proprietario (un’altra): nel maggio del 2024 Oaktree aveva assunto il controllo della società nerazzurra dopo che Suning (il fondo precedente) non era riuscito a colmare un debito di 400 milioni di euro. Suning a sua volta aveva acquistato la proprietà da Thohir (International Sports Capital) e dalla famiglia Moratti. Dopo soli 17 mesi ecco un’altra svolta: il fondo canadese Brookfield Asset Management ha annunciato l’acquisizione del restante 26% del capitale di Oaktree per circa 3 miliardi di dollari, il che implica che il reale beneficiario finale del club potrebbe essere Brookfield stesso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

