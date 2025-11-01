“Lui mi tradisce?”. Il trend degli oroscopi e cartomanzia di ChatGpt su TikTok sta spopolando. Dal lavoro alle relazioni, i servizi di consultazione sono gratuiti. Le risposte accettabili? Facciamo una prova con Gabi Lussi, astrologa e tarologa autrice di una rubrica sul Fattoquotidiano.it. La prima domanda è ovviamente: “Lui mi tradisce?”. Vediamo cosa e come risponde il cervellone. Per prima cosa ChatGpt chiede quali carte usare per il responso (ma glielo dobbiamo dire noi?), allora Gabi chiede di utilizzare solo gli arcani maggiori dei tarocchi. La Ia (intelligenza artificiale) interviene con commovente precisione dialettica: “Formuliamo bene la domanda!”, scriveindicando due possibilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’intelligenza artificiale sa leggere i tarocchi? Abbiamo messo alla prova ChatGPT con un test di cartomanzia