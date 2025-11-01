L' inquietante serie di auto bruciate nel Milazzese altri due roghi nella notte

Messinatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sensazione è che non si tratti di episodi isolati ma che dietro ci sia una vera e propria strategia. Il riferimento è all'inquietante serie di auto bruciate negli ultimi giorni nell'hinterland di Milazzo. La scorsa notte altre due vetture sono state distrutte dalle fiamme. Una sulla Nazionale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

