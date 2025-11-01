L' inquietante serie di auto bruciate nel Milazzese altri due roghi nella notte
La sensazione è che non si tratti di episodi isolati ma che dietro ci sia una vera e propria strategia. Il riferimento è all'inquietante serie di auto bruciate negli ultimi giorni nell'hinterland di Milazzo. La scorsa notte altre due vetture sono state distrutte dalle fiamme. Una sulla Nazionale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Qualcuno bussa alla porta... ma è morto da anni. È tempo di (ri)guardare The Returned su Amazon Prime Video — la serie perfetta per Halloween Onirica, inquietante, ipnotica #TheReturned #LesRevenants #HalloweenVibes @follower - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari, due auto bruciate in via Tiepolo: pericolo per la rottura di un tubo del gas di città - Due auto bruciate e uno scenario ben peggiore evitato solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco, questa notte, in via Tiepolo, nel quartiere cagliaritano di Mulinu Becciu. unionesarda.it scrive