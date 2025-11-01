A partire dal 3 novembre 2025, LinkedIn inizierà a utilizzare i dati pubblici dei propri utenti per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale generativa. Una decisione che ha immediatamente attirato l’attenzione del Garante per la protezione dei dati personali, che invita chi non desidera partecipare a questo processo a esercitare il diritto di opposizione. L’Intelligenza artificiale sta uccidendo il Web? . Cosa cambierà su LinkedIn dal 3 novembre 2025. La novità riguarda tutti gli utenti maggiorenni del social network professionale e persino coloro che non hanno un profilo attivo, ma i cui dati potrebbero comparire sulla piattaforma perché pubblicati da altri. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - LinkedIn e Intelligenza Artificiale: dal 3 novembre i tuoi dati per addestrare l’IA (come opporsi)