LinkedIn e Intelligenza Artificiale | dal 3 novembre i tuoi dati per addestrare l’IA come opporsi
A partire dal 3 novembre 2025, LinkedIn inizierà a utilizzare i dati pubblici dei propri utenti per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale generativa. Una decisione che ha immediatamente attirato l’attenzione del Garante per la protezione dei dati personali, che invita chi non desidera partecipare a questo processo a esercitare il diritto di opposizione. L’Intelligenza artificiale sta uccidendo il Web? . Cosa cambierà su LinkedIn dal 3 novembre 2025. La novità riguarda tutti gli utenti maggiorenni del social network professionale e persino coloro che non hanno un profilo attivo, ma i cui dati potrebbero comparire sulla piattaforma perché pubblicati da altri. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
News recenti che potrebbero piacerti
LinkedIn da lunedì 3 novembre addestrerà la sua l'intelligenza artificiale coi dati degli utenti: ecco come opporsi - X Vai su X
Il Garante Privacy spiega come opporsi all'uso dei dati su LinkedIn, altrimenti dal 3 novembre saranno usati per addestrarne l'Intelligenza Artificiale. - facebook.com Vai su Facebook
Il 3 novembre LinkedIn userà i tuoi dati per addestrare l’AI, ecco come opporsi - LinkedIn sta per utilizzare i dati personali per addestrare i propri sistemi basati sull’intelligenza artificiale. Riporta libero.it
Linkedin utilizzerà i dati degli utenti per addestrare l’Ai generativa. Come negare il consenso - La piattaforma utilizzerà post e informazioni per addestrare l'Ai generativa, ma è possibile negare il consenso entro il 3 novembre ... Secondo ilfattoquotidiano.it
LinkedIn userà i dati degli utenti europei per l’intelligenza artificiale: dal 3 novembre scatta la novità, ecco come opporsi - Il social professionale di Microsoft potrà usare profili e contenuti pubblici per addestrare l’IA generativa. giornalelavoce.it scrive