Lingua italiana per stranieri A breve via alle lezioni nella sede della Caritas

Di nuovo al via a Poggibonsi la scuola di italiano per stranieri. In questi primi giorni di novembre riprenderanno le lezioni nei locali della Parrocchia di San Giuseppe, sede della Caritas di Poggibonsi. L'iniziativa riparte dopo il consistente risultato che è stato raggiunto lo scorso anno, con circa 25 iscritti. In partnership con il Centro provinciale per l'Istruzione degli adulti 1 (Cpia 1) di Siena, l'esperienza del corso per immigrati, a cui possono partecipare persone che hanno la maggiore età, viene riproposto come servizio della Caritas. Le lezioni avranno il seguente calendario: lunedì ore 10-11,30 e 17,30-19,30, giovedì 17-19.

