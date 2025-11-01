L' indegno labirinto del caso Garlasco

Gentile Direttore Feltri, da anni seguo con attenzione il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco. Negli ultimi giorni, però, è davvero difficile capire cosa stia accadendo. Ogni giorno esce una notizia nuova: adesso scopriamo che è indagato per corruzione il padre di Andrea Sempio, che all'epoca fu uno degli amici più vicini al fratello della vittima. Si parla di corruzione nei confronti del pm Mario Venditti, per ottenere l'archiviazione a favore di Sempio. Una vicenda sconcertante. Ma non è tutto: cambi di avvocati, riesame di prove vecchie, nuove consulenze, nuove perizie, nuovi esami, piste riaperte, piste abbandonate, continue fughe di notizie Io e mia moglie non ci capiamo più nulla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'indegno labirinto del caso Garlasco

