L' incendio all' istituto Guttuso qualcuno potrebbe essere entrato nella scuola | non è esclusa la pista dolosa
Potrebbe essere doloso l'incendio scoppiato due notti fa all'interno dell'istituto “Guttuso” di Milazzo. Anche se l’ipotesi maggiormente accreditata è quella di un cortocircuito, ci sono alcuni elementi notati dai carabinieri della Compagnia di Milazzo ipotizzano la possibilità che di notte ci. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
