L' incendio all' istituto Guttuso qualcuno potrebbe essere entrato nella scuola | non è esclusa la pista dolosa

Messinatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Potrebbe essere doloso l'incendio scoppiato due notti fa all'interno dell'istitutoGuttuso” di Milazzo.  Anche se l’ipotesi maggiormente accreditata è quella di un cortocircuito, ci sono alcuni elementi notati dai carabinieri della Compagnia di Milazzo ipotizzano la possibilità che di notte ci. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

incendio istituto guttuso potrebbeMilazzo, incendio all’Istituto Guttuso: fiamme in una tensostruttura - Paura all’alba di oggi a Milazzo, dove un incendio è divampato all’interno dell’Istituto “Renato Guttuso”, nella sezione alberghiera situata in ... Come scrive 98zero.com

incendio istituto guttuso potrebbeMilazzo: incendio all’Istituto Alberghiero “Renato Guttuso” - Un violento incendio all'alba di questa mattina ha distrutto la tensostruttura dell’Istituto Alberghiero “Renato Guttuso” di Milazzo. Segnala 24live.it

incendio istituto guttuso potrebbeMilazzo, incendio all’Istituto “Guttuso”: fiamme nella tensostruttura, ingenti danni al tetto - Non si conoscono ancora le cause che hanno determinato l’incendio divampato nelle prime ore del mattino di oggi, all’interno della tensostruttura che ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incendio Istituto Guttuso Potrebbe