L’importanza di chiamarsi Ernesto è uno spettacolo per smascherare l’ipocrisia della società
A partire dal 4 novembre 2025 il Teatro Franco Parenti ospita nella Sala Grande L’importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde, in una versione diretta dal regista, attore e drammaturgo Geppy Gleijeses. Il testo, scritto nel 1895 e rappresentato per la prima volta al St. James’s Theatre di Londra, torna in scena con la traduzione di Masolino D’Amico e un cast guidato da Lucia Poli e Giorgio Lupano, insieme a Maria Alberta Navello, Luigi Tabita, Giulia Paoletti, Bruno Crucitti, Gloria Sapio e Riccardo Feola. Le scene sono di Roberto Crea, i costumi di Chiara Donato, le musiche di Matteo D’Amico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il 13 novembre apertura della stagione del Comunale con "L’importanza di chiamarsi Ernesto". - facebook.com Vai su Facebook
$teatroHa debuttato al Teatro @SalaUmberto "L’importanza di chiamarsi Ernesto", diretto da Geppy Gleijeses e con la splendida Lucia Poli. Messa in scena da Gleijeses da 25 anni, è una rappresentazione elegante e ironica della commedia di Oscar Wilde. - X Vai su X