L’importanza delle fasce per sognare
Sognare in grande non è vietato. A patto che il Bologna trovi un antidoto contro le difese chiuse a doppia mandata. Con sette risultati di fila (tra Europa e campionato) Italiano ha una voglia matta di spiccare il grande balzo, di catapultarsi in zona Champions. Durante la convalescenza da polmonite, il ’furto’ di Firenze e le barricate del Toro gli hanno tarpato le ali, ma il Montalbano rossoblù è pronto a rilanciare la sfida. Il problema è che la trasferta di Parma rischia di riproporre il copione indigesto al Bologna: una squadra chiusa e compatta che lascia l’iniziativa alla banda Italiano sperando di ferirla in contropiede alla prima occasione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
