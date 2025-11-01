Lille-Angers domenica 02 novembre 2025 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati
Undicesimo turno di Ligue1 per un Lille precipitato al settimo posto in classifica alla vigilia della sfida contro l’Angers di Dujeux. I Dogues hanno ceduto alla distanza a Nizza contro l’ex Lens Haise, nonostante il rientro di Giroud. Una squadra apparsa corta, con le seconde linee non all’altezza dei titolari e troppo distratta in difesa prima che inefficace in attacco senza l’ex Milan in prima . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche questi approfondimenti
#Ligue1 Fecha 11 11:00 Stade Rennais - Estrasburgo 13:15 Lens - Lorient Lille - Angers Nantes - Metz Toulouse - Le Havre 16:45 Brest - Lyon #SerieA Fecha 10 08:30 Verona - Inter 11:00 Fiorentina - Lecce Torino - Pisa 14:00 Parma - Bolonia 16:45 Milan - - X Vai su X
Queste sono le partite dove un grande allenatore deve fare la differenza. In casa contro il modesto #Angers se avesse vinto si sarebbe preso il primato. E invece no… non è accaduto, perché certe cose hanno anche un loro karma. Spesso i vincenti sono anch - facebook.com Vai su Facebook
Lille-Angers: dove vedere la Ligue 1 in Diretta Tv e in Streaming Gratis - Angers, undicesima giornata di Ligue 1: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis ... Segnala msn.com
L’ASSE en danger pour Stassin, une recrue à Angers, Lille rattrapé par l’affaire Osimhen - Alors que l'ASSE voit du lourd arriver sur Lucas Stassin et qu'une recrue est annoncée à Angers, Lille voit resurgir l'affaire du transfert de Victor Osimhen. Segnala msn.com