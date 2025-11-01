Lille-Angers domenica 02 novembre 2025 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Infobetting.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Undicesimo turno di Ligue1 per un Lille precipitato al settimo posto in classifica alla vigilia della sfida contro l’Angers di Dujeux.  I Dogues hanno ceduto alla distanza a Nizza contro l’ex Lens Haise, nonostante il rientro di Giroud. Una squadra apparsa corta, con le seconde linee non all’altezza dei titolari e troppo distratta in difesa prima che inefficace in attacco senza l’ex Milan in prima . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

lille angers domenica 02 novembre 2025 ore 17 15 formazioni ufficiali quote pronostici convocati

© Infobetting.com - Lille-Angers (domenica 02 novembre 2025 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

Leggi anche questi approfondimenti

Lille-Angers: dove vedere la Ligue 1 in Diretta Tv e in Streaming Gratis - Angers, undicesima giornata di Ligue 1: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis ... Segnala msn.com

L’ASSE en danger pour Stassin, une recrue à Angers, Lille rattrapé par l’affaire Osimhen - Alors que l'ASSE voit du lourd arriver sur Lucas Stassin et qu'une recrue est annoncée à Angers, Lille voit resurgir l'affaire du transfert de Victor Osimhen. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lille Angers Domenica 02