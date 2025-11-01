Lille-Angers domenica 02 novembre 2025 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Undicesimo turno di Ligue1 per un Lille precipitato al settimo posto in classifica alla vigilia della sfida contro l’Angers di Dujeux.  I Dogues hanno ceduto alla distanza a Nizza contro l’ex Lens Haise, nonostante il rientro di Giroud. Una squadra apparsa corta, con le seconde linee non all’altezza dei titolari e troppo distratta in difesa prima che inefficace in attacco senza l’ex Milan in prima . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

lille angers domenica 02 novembre 2025 ore 17 15 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Lille-Angers (domenica 02 novembre 2025 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Lille Angers Domenica 02