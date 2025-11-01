Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri della stazione di Vico Equense e i vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera alle 23 in località Marina di Vico per un incendio. Le fiamme hanno interessato il lido “Baia Santa Margherita” e si sono propagate fino al vicino lido “Da Vittorio”. L’incendio è stato domato. Nessun ferito. L’area è stata sequestrata. Indagini in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lido in fiamme a Vico Equense: sequestrata l’area