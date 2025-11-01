Licenziate per aver partecipato a uno sciopero presidio davanti all' hotel
Presidio questa mattina, 1 novembre 2025, a partire dalle ore 9.30 davanti al Novotel di Sampierdarena per denunciare un comportamento definito “surreale” dalla Filcams Cgil, ovvero la lettera con la quale la ditta Aurora Ambiente, società che opera in appalto all'interno dell'albergo Novotel, ha. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
