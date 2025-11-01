Lì accanto a lei Funerale Evan chi c’era insieme a una distrutta Andrea Delogu
La chiesa di Igea Marina era immersa in un silenzio denso di emozione quando il feretro di Evan Delogu è stato accolto dai familiari, dagli amici e da quanti hanno voluto rendere omaggio al ragazzo scomparso tragicamente pochi giorni fa. Come riporta Il Corriere di Bologna, la funzione si è svolta secondo il rito ortodosso, accompagnata dal canto sommesso del sacerdote e dal profumo dei fiori bianchi che ricoprivano la bara. Ai lati del feretro, la mamma, il papà Walter e le sorelle Andrea e Barbara hanno affrontato con forza e dolore l’ultimo saluto al giovane di appena 18 anni, morto in un incidente stradale a Igea Marina Bellaria. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Si sono svolti, oggi, i funerali di Evan Delogu. Durante la cerimonia, Andrea Delogu non ha trattenuto le lacrime. Accanto a lei, l’amica Ema Stokholma le ha tenuto la mano per tutto il tempo. - facebook.com Vai su Facebook
Funerali di Evan Delogu: L'Emozionante Addio del Fratello di Andrea e il Sostegno di Milly Carlucci - Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di Evan Delogu, fratello della nota conduttrice Andrea, tragicamente deceduto in un incidente. Da notizie.it
L’addio a Evan Delogu, Andrea stretta al padre Walter ai funerali: “Ora è un angelo” - In centinaia per l’ultimo saluto a Evan Delogu a Bellaria Igea Marina: la sorella Andrea, chiusa in un silenzio composto, accanto al papà Walter e alla mamma di Evan ... Scrive dilei.it
I funerali di Evan Delogu, al fianco di Andrea anche Ema Stokholma e Nikita Perotti - I funerali di Evan Delogu, morto a 18 in un incidente stradale, centinaia di persone si sono ritrovate al rito ortodosso per l'ultimo saluto al fratello ... Secondo fanpage.it