Lì accanto a lei Funerale Evan chi c’era insieme a una distrutta Andrea Delogu

La chiesa di Igea Marina era immersa in un silenzio denso di emozione quando il feretro di Evan Delogu è stato accolto dai familiari, dagli amici e da quanti hanno voluto rendere omaggio al ragazzo scomparso tragicamente pochi giorni fa. Come riporta Il Corriere di Bologna, la funzione si è svolta secondo il rito ortodosso, accompagnata dal canto sommesso del sacerdote e dal profumo dei fiori bianchi che ricoprivano la bara. Ai lati del feretro, la mamma, il papà Walter e le sorelle Andrea e Barbara hanno affrontato con forza e dolore l’ultimo saluto al giovane di appena 18 anni, morto in un incidente stradale a Igea Marina Bellaria. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it