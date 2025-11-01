Ci sono momenti in cui la vita sembra sfuggire al controllo più totale, lasciando dietro di sé dolore e incredulità. Finley Bone, 21 anni, aveva dedicato la propria giovinezza al calcio, coltivando una passione che non conosceva pause. Allenatrice e giocatrice del Noosa Lions Football Club, la giovane era amata da compagne di squadra e giovani calciatrici che seguiva con dedizione. Il 30 ottobre, quello che doveva essere un normale allenamento si è trasformato in tragedia. Leggi anche: Calcio italiano in lutto, addio alla “bandiera” della grande squadra Il calcio era più di un gioco per Finley: era un impegno quotidiano, un momento di crescita personale e collettiva, un’occasione per insegnare alle nuove generazioni non solo le tecniche sportive, ma anche il valore della dedizione e del rispetto reciproco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “L’ha colpita in pieno!”. Lutto nel calcio, muore in un modo assurdo sul campo