L’ha colpita in pieno! Lutto nel calcio muore in un modo assurdo sul campo
Ci sono momenti in cui la vita sembra sfuggire al controllo più totale, lasciando dietro di sé dolore e incredulità. Finley Bone, 21 anni, aveva dedicato la propria giovinezza al calcio, coltivando una passione che non conosceva pause. Allenatrice e giocatrice del Noosa Lions Football Club, la giovane era amata da compagne di squadra e giovani calciatrici che seguiva con dedizione. Il 30 ottobre, quello che doveva essere un normale allenamento si è trasformato in tragedia. Leggi anche: Calcio italiano in lutto, addio alla “bandiera” della grande squadra Il calcio era più di un gioco per Finley: era un impegno quotidiano, un momento di crescita personale e collettiva, un’occasione per insegnare alle nuove generazioni non solo le tecniche sportive, ma anche il valore della dedizione e del rispetto reciproco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Gli occhi del mondo sono rivolti alla Jamaica, che sta per essere colpita dal più forte uragano della sua storia. Melissa sta per investire in pieno questo Paese con venti a oltre 270 km orari e sembra che ci sosterà molte ore. L'impatto con le coste giamaicane s - facebook.com Vai su Facebook
Hostess di terra aggredita in aeroporto: colpita in pieno viso da una passeggera - BergamoNews - X Vai su X