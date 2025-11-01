L’ex sfida il suo passato | Civitanovese che ricordi

"Per il mio cuore sarà una partita di sofferenza, alla Civitanovese ho lasciato un pezzo di me. Dispiace vederla in questa situazione". È il messaggio di Alex Buonaventura, esperto attaccante attualmente in forza all’Osimana ma con un passato illustre in rossoblù, dove ha giocato in quattro differenti stagioni di serie D, tra il 2009 e il 2014. La squadre si incontreranno domani nella sfida delle 14.30, allo stadio "Diana" di Osimo e Buonaventura si rammarica per non poter essere campo, causa infortunio. "Lungi da me – premette – entrare nel merito delle decisioni, ma oltre alla mia indisponibilità, mi dispiace che non potranno esserci i supporters ospiti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

