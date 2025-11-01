L’ex principe Andrea riceverà un buonuscita a sei cifre Il re Carlo III pagherà personalmente uno stipendio al fratello
Londra, 1 novembre 2025 - Re Carlo III ha allontanato l'ex principe Andrea per gli scandali che si stavano accumulando, e lo ha spogliato di tutti i titoli reali, allontanandolo dalla residenza dei Windsor, ma mai lo abbandonerà al suo nuovo destino da "commoner", e soprattutto non lo lascerà mai ‘al verde’. Secondo il Guardian a palazzo reale in questi giorni infatti si discute del "buonuscita" per Andrea. (FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York attends a Requiem Mass, a Catholic funeral service, for the late Katharine, Duchess of Kent, at Westminster Cathedral in London on September 16, 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
