La famiglia reale ha spogliato il principe Andrea dei suoi titoli ereditari, ma il fratello di re Carlo non verrà scaricato completamente. La casa reale inglese continuerà a sostenerlo economicamente. “Sua Maestà ha oggi avviato un processo formale per rimuovere lo stile, i titoli e gli onori del principe Andrea. Il suo contratto di locazione al Royal Lodge gli ha finora garantito protezione legale per continuare a risiedere, ma gli è stato notificato formalmente di restituire la proprietà e si trasferirà in un’altra residenza privata. Queste misure sono ritenute necessarie, nonostante continui a negare le accuse a suo carico – recitava la nota -. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

L'ex principe Andrea riceverà un buonuscita a sei cifre e avrà uno stipendio mensile da Re Carlo