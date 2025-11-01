L’ex principe Andrea riceverà un buonuscita a sei cifre e avrà uno stipendio mensile da Re Carlo

La famiglia reale ha spogliato il principe  Andrea  dei suoi titoli ereditari, ma il fratello di re Carlo non verrà scaricato completamente. La casa reale inglese continuerà a sostenerlo economicamente. “Sua Maestà ha oggi avviato un processo formale per rimuovere lo stile, i titoli e gli onori del principe Andrea. Il suo contratto di locazione al Royal Lodge gli ha finora garantito protezione legale per continuare a risiedere, ma gli è stato notificato formalmente di restituire la proprietà e si trasferirà in un’altra residenza privata. Queste misure sono ritenute necessarie, nonostante continui a negare le accuse a suo carico – recitava la nota -. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

