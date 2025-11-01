"Da Mercato Coperto a discarica a cielo aperto è stato un attimo". Piero Marco Pizzi, esponente del gruppo civico “Vigevano Prima di tutto“, si fa portavoce del malcontento dei residenti della centralissima zona da qualche giorno oggetto dei primi interventi di quello che sarà un recupero urbano di dimensioni molto ampie. "Da giorni – dice Pizzi – i rifiuti si stanno ammassando senza alcun intervento di recupero e, nonostante la stagione, sono fonte di odori insopportabili e creano una situazione di degrado igienico-sanitario che non può e non dev’essere tollerata. La domanda che ci facciamo – prosegue – è cosa stia facendo l’Amministrazione comunale per far fronte a questa situazione indecorosa, che offende non soltanto il buon senso e la salute pubblica ma lede anche l’immagine della città". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ex mercato ridotto a discarica