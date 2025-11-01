L’ex liceo diventa centrale dello spaccio | arrestati due pusher
Carrara,1 novembre 2025 – La ex sede del liceo scientifico Marconi trasformata in una centrale dello spaccio. Nei guai 15 persone dopo un blitz dei carabinieri. Uno dei simboli più cari a intere generazioni di studenti e che attende di essere ricostruito dalla Provincia, rimane un luogo di degrado e abbandono. Una banda di spacciatori stranieri e italiani aveva trasformato l’ex scientifico in un quartiere generale della droga. A chiudere il traffico illegale di stupefacenti sono stati i carabinieri al comando del tenente colonello Roberto Ghiorzi, che in questi giorni hanno eseguito 15 misure cautelari, di cui due arresti in flagranza, nei confronti di altrettante persone: 13 di origine straniera e due italiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Oggi il nostro Liceo diventa ANTENNA DEL TERRITORIO, in collaborazione con il Centro Antiviolenza di Pomigliano d’Arco. Per l’intera comunitá scolastica, uno spazio dedicato alla lotta contro violenza di genere e pregiudizi, dove studenti e studentesse trov - facebook.com Vai su Facebook