L’ex liceo diventa centrale dello spaccio | arrestati due pusher

Carrara,1 novembre 2025 – La ex sede del liceo scientifico Marconi trasformata in una centrale dello spaccio. Nei guai 15 persone dopo un blitz dei carabinieri. Uno dei simboli più cari a intere generazioni di studenti e che attende di essere ricostruito dalla Provincia, rimane un luogo di degrado e abbandono. Una banda di spacciatori stranieri e italiani aveva trasformato l'ex scientifico in un quartiere generale della droga. A chiudere il traffico illegale di stupefacenti sono stati i carabinieri al comando del tenente colonello Roberto Ghiorzi, che in questi giorni hanno eseguito 15 misure cautelari, di cui due arresti in flagranza, nei confronti di altrettante persone: 13 di origine straniera e due italiane.

