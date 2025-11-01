L' Ex Lavatoio si trasforma | dal ministero del Turismo arrivano 1,6 milioni di euro

Cesenatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dl ministero del Turismo quasi 1,6 milioni di euro, per la precisione 1.597.000, per il progetto di rigenerazione urbana dell'Ex Lavatoio e dell'area verde di Largo San Giacomo. Il ministero ha giudicato positivamente la candidatura  nell'ambito delle risorse previste dal Fondo Unico Nazionale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

