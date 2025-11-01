L’EX DIFENSORE D’Ambrosio e la scelta di smettere col calcio | Nessuno shock ho pianificato il mio futuro

"Smettere di giocare per me non è stato uno shock, ho sempre immaginato il mio futuro dopo il calcio e piano piano ho costruito il mio presente". Così Danilo D’Ambrosio, su RadioTV Serie A. "L’equilibrio è stato una componente fondamentale durante tutta la mia carriera, è una qualità che va creata e alimentata. Non conta solo giocare o non giocare, vincere o retrocedere, conta quello che un giocatore fa per migliorarsi di giorno in giorno. Io mi sono sempre fatto un’analisi sincera di ciò che avevo fatto e non avevo fatto in campo e di quello che potevo fare di più". E ancora: "Ho sempre visto il mio obiettivo davanti a me e mi focalizzavo su di esso ma guardavo anche i giocatori più bravi per imparare da loro e migliorare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

