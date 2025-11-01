L' ex biancazzurro Josè Machin riparte dalla Serie C
In estate si era parlato di un suo ritorno a Pescara, ancora una volta nel corso della sua carriera, da svincolato, ma l'ipotesi non ha trovato riscontro nella realtà. Dopo mesi da disoccupato dopo la risoluzione con il Monza, José Ndong Machín Dicombo, meglio conosciuto come Pepín Machín, ha. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
